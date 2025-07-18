Вступил в силу договор о стратегическом партнерстве Ирана и РФ

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией вступил в силу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла Ирана в Москве Казема Джалали.

Дипломат напомнил, что этот документ прошел ратификацию двух палат парламента РФ, после чего его подписал Владимир Путин. В свою очередь, в Иране договор также ратифицировал парламент, затем Совет стражей конституции утвердил его, а президент Масуд Пезешкиан уже издал его в качестве закона.

Договор был подписан Путиным и Пезешкианом в январе этого года после переговоров в Кремле. Президент РФ назвал этот документ прорывным. По его словам, смысл заключается в том, чтобы вывести отношения с Ираном на новый уровень, закрепив статус взаимоотношений двух стран как стратегических партнеров.

В документе намечены ориентиры для углубления развития долгосрочного сотрудничества в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях.

Путин также указал, что партнерство России и Ирана год от года последовательно развивается, а в основе этих отношений лежат принципы "равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки", которые реализованы в конкретных действиях.