Путин внес на ратификацию в ГД договор о стратегическом партнерстве РФ с Венесуэлой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой. Об этом говорится в думской электронной базе.

Из документа следует, что соответствующий договор был подписан между Москвой и Каракасом 7 мая 2025 года. Он расширит взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что США хотят сменить политический режим в Венесуэле. По его словам, этот процесс происходит по уже классическому сценарию цветных революций и гибридных войн.

Кроме того, Москва осудила удары военных США по гражданским судам около Венесуэлы, так как это нарушает международные права и права человека. Также постпред РФ призвал Вашингтон немедленно прекратить эскалацию и не совершать непоправимую ошибку.

