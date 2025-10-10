The New York Times: Мадуро предложил передать природные ресурсы Венесуэлы США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать американским компаниям большую часть углеводородов и полезных ископаемых страны для урегулирования конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times.

Взамен американская сторона должна ослабить давление, которое оказывается на республику. Однако Белый дом не захотел вести переговоры с Венесуэлой на условиях, предусматривающих гарантии политического будущего Мадуро.

Издание указывает, что американская сторона на протяжении долгого времени придерживается жесткого подхода в отношениях с Венесуэлой, критикуя президента и обвиняя его правительство в причастности к наркотрафику. Это привело к тому, что Штаты начали взрывать корабли, подозреваемые в контрабанде наркотиков.

Ранее Мадуро заявил, что Вашингтон угрожает Венесуэле войной, а также пытается захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство. По его словам, сейчас страна сталкивается с угрозой войны в Карибском бассейне.

Спустя время Мадуро подписал указ о введении режима внешней угрозы, который предусматривает особые полномочия для главы государства в случае внешней агрессии. Такая мера была принята в связи с тем, что Штаты не раз использовали свои силы для уничтожения катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

