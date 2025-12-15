Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о штрафах за неуведомление военкомата о переезде.

Данная норма будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва. Отказ от уведомления военкомата о смене места жительства более чем на 3 месяца повлечет за собой штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон приводит законодательство в соответствие с актом о круглогодичном призыве.

Согласно ему, призыв на военную службу граждан, которые не пребывают в запасе, будет осуществляться ежегодно с 1 января по 31 декабря. При этом отправка граждан на военную службу будет осуществляться дважды в год.

Документ также закрепляет перечень россиян, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.