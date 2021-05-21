Синоптики рассказали о погоде в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В предстоящие выходные в столице и области ожидается теплая погода, при этом в воскресенье вероятны дожди. Об этом Агентству "Москва" рассказали в центре погоды "Фобос".
"В столичном регионе будет достаточно тепло. В субботу днем прогнозируем плюс 19–21 градус без существенных осадков. При этом будет ветрено – ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба", – сообщили синоптики.
Что касается воскресенья, то специалисты центра ожидают кратковременные дожди в некоторых частях региона. При этом воздух прогреется до плюс 19–20 градусов. Порывистый ветер сохранится.
Ранее москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.
Эксперт рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса
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