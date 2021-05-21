Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидают жителей столицы в пятницу, 21 мая. Отмечается, что столбик термометра поднимется до 17 градусов выше нуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По его словам, в этот день будет облачная с прояснениями погода.

"В столице +15...+17, в Подмосковье +13...+18 градусов тепла", – уточнил специалист.

Он также отметил, что ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном регионе до вечера пятницы был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

До этого жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании к выходным. В пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов.