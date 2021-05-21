Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидают жителей столицы в пятницу, 21 мая. Отмечается, что столбик термометра поднимется до 17 градусов выше нуля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
По его словам, в этот день будет облачная с прояснениями погода.
"В столице +15...+17, в Подмосковье +13...+18 градусов тепла", – уточнил специалист.
Он также отметил, что ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее в столичном регионе до вечера пятницы был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
До этого жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании к выходным. В пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов.
Москвичам рассказали, как город пережил дождь, грозу и сильный ветер
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