Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, порывы ветра в пятницу, 21 мая, могут достигать 17 метров в секунду.

"Желтый – погода потенциально опасна", – подтвердили в Гидрометцентре.

Там уточнили, что предупреждение актуально с 09:00 до 21:00.

Ранее жителей Москвы предупредили о похолодании к выходным. Сообщалось, что в пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "Москва 24" рассказывал, накроет ли Москву питерский шторм. Синоптик заявлял, что столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в городе, а второй приближает ложбину низкого давления.