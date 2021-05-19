Ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице. Из-за непогоды ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 19 мая ожидается дождь и возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, рестораторам и владельцам кафе рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее стало известно, что в столице и Московской области до вечера среды объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

До этого москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы.