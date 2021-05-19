Переменная облачность, дожди и гроза ожидаются в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность, кратковременные дожди и гроза прогнозируются в Москве и Подмосковье в среду, 19 мая. Об этом информирует портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем через столичный регион пройдет атмосферный фронт с волнами.
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 25–27 градусов тепла, по области до +27 градусов", – рассказали синоптики.
В столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами 5–10 метров в секунду. При этом во время грозы скорость ветра может увеличиться до 18 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 40%.
Специалисты предупреждают, что нынешние погодные условия способны вызывать у некоторых горожан ухудшение самочувствия. Недомогания могут почувствовать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, а также граждане, перенесшие сосудистые нарушения или легочную патологию.
Ранее москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы.
Ливни и грозы придут в столицу в среду
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