Переменная облачность, дожди и гроза ожидаются в Москве в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность, кратковременные дожди и гроза прогнозируются в Москве и Подмосковье в среду, 19 мая. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем через столичный регион пройдет атмосферный фронт с волнами.

"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 25–27 градусов тепла, по области до +27 градусов", – рассказали синоптики.

В столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами 5–10 метров в секунду. При этом во время грозы скорость ветра может увеличиться до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 40%.

Специалисты предупреждают, что нынешние погодные условия способны вызывать у некоторых горожан ухудшение самочувствия. Недомогания могут почувствовать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, а также граждане, перенесшие сосудистые нарушения или легочную патологию.

Ранее москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы.