Вильфанд предложил жителям ЦФО поэкспериментировать с приготовлением яиц на песке

Фото: deposiphotos/billiondigital
Рекордно высокая температура, установившаяся 18 мая в Центральном федеральном округе, позволяет приготовить яйца прямо на песке. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости.
"Если хочется поэкспериментировать, то яйца можно вкрутую, в мешочек, как угодно зажарить прямо на земле, в песке. Они запекутся. По крайней мере, в мешочек или всмятку точно будут, но я думаю, что минут за 30. В песочнице можно это сделать, но песок должен быть сухой", – сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что необходимо выбрать место на солнце, где температура на поверхности песка максимальная.
Ранее специалисты столичного метеобюро сообщили, что 18 мая температура в Москве побила рекорд конца XIX века. К полудню столбик термометра преодолел отметку в +29 градусов, однако синоптики отметили, что и это не предел.
Вильфанд сообщал, что во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.
В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.
В Москву пришла рекордная жара
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: