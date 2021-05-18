Вильфанд предложил жителям ЦФО поэкспериментировать с приготовлением яиц на песке

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Рекордно высокая температура, установившаяся 18 мая в Центральном федеральном округе, позволяет приготовить яйца прямо на песке. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости.

"Если хочется поэкспериментировать, то яйца можно вкрутую, в мешочек, как угодно зажарить прямо на земле, в песке. Они запекутся. По крайней мере, в мешочек или всмятку точно будут, но я думаю, что минут за 30. В песочнице можно это сделать, но песок должен быть сухой", – сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что необходимо выбрать место на солнце, где температура на поверхности песка максимальная.

Ранее специалисты столичного метеобюро сообщили, что 18 мая температура в Москве побила рекорд конца XIX века. К полудню столбик термометра преодолел отметку в +29 градусов, однако синоптики отметили, что и это не предел.

Вильфанд сообщал, что во вторник днем воздух в городе прогреется до +32 градусов.

В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.

