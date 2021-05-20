Москвичей предупредили о похолодании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании к выходным. В пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов, рассказала метеоролог Дарья Ермакова.

По ее словам, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. К вечеру похолодает до +12 градусов.

В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и возможного града.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, накроет ли Москву питерский шторм. Синоптик заявил, что столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в городе, а второй приближает ложбину низкого давления.

При этом уже в субботу погода вновь вернется к норме, в дневное время суток температура достигнет 21–23 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди – нормальная погода для мая, подчеркнул метеоролог.

