Вильфанд рассказал, накроет ли Москву питерский шторм

Вильфанд спрогнозировал осадки и грозы в Москве
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, стоит ли москвичам ожидать погодный шторм, который накрыл Санкт-Петербург.
Ливень там шел стеной, раскаты грома пугали местных жителей. Спасатели и коммунальщики работали в авральном режиме. Ветер обрывал провода и валил деревья. Несколько человек пострадали.
"Сложная метеорологическая ситуация сохраняется в Северо-Западном округе. Связано это с тем, что циклоническая деятельность там наиболее развита. Мощная грозовая деятельность, усиление ветра. Ливни и даже град прогнозируются до конца дня и даже ночью", – рассказал синоптик.
Он отметил, что сейчас столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в Москве, а второй приближает ложбину низкого давления.
В связи с этим ветер в столичном регионе может усилиться до 17 метров в секунду, однако повторения питерской ситуации не ожидается, заверил метеоролог.
При этом уже в субботу погода вновь вернется к норме, в дневное время суток температура достигнет 21–23 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди – нормальная погода для мая.
Ранее москвичей предупредили о похолодании перед выходными. 21 мая температура опустится до 16–18 градусов.
Жителей столицы ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями. По данным синоптиков, канун выходных может стать самым холодным днем недели.
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