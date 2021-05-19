Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

20:35

Вильфанд рассказал, накроет ли Москву питерский шторм

общество погода

Вильфанд спрогнозировал осадки и грозы в Москве

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, стоит ли москвичам ожидать погодный шторм, который накрыл Санкт-Петербург.

Ливень там шел стеной, раскаты грома пугали местных жителей. Спасатели и коммунальщики работали в авральном режиме. Ветер обрывал провода и валил деревья. Несколько человек пострадали.

"Сложная метеорологическая ситуация сохраняется в Северо-Западном округе. Связано это с тем, что циклоническая деятельность там наиболее развита. Мощная грозовая деятельность, усиление ветра. Ливни и даже град прогнозируются до конца дня и даже ночью", – рассказал синоптик.

Он отметил, что сейчас столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в Москве, а второй приближает ложбину низкого давления.

В связи с этим ветер в столичном регионе может усилиться до 17 метров в секунду, однако повторения питерской ситуации не ожидается, заверил метеоролог.

При этом уже в субботу погода вновь вернется к норме, в дневное время суток температура достигнет 21–23 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди – нормальная погода для мая.

Ранее москвичей предупредили о похолодании перед выходными. 21 мая температура опустится до 16–18 градусов.

Жителей столицы ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями. По данным синоптиков, канун выходных может стать самым холодным днем недели.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать