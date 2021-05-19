Вильфанд рассказал, накроет ли Москву питерский шторм

Вильфанд спрогнозировал осадки и грозы в Москве

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, стоит ли москвичам ожидать погодный шторм, который накрыл Санкт-Петербург.

Ливень там шел стеной, раскаты грома пугали местных жителей. Спасатели и коммунальщики работали в авральном режиме. Ветер обрывал провода и валил деревья. Несколько человек пострадали.

"Сложная метеорологическая ситуация сохраняется в Северо-Западном округе. Связано это с тем, что циклоническая деятельность там наиболее развита. Мощная грозовая деятельность, усиление ветра. Ливни и даже град прогнозируются до конца дня и даже ночью", – рассказал синоптик.

Он отметил, что сейчас столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в Москве, а второй приближает ложбину низкого давления.

В связи с этим ветер в столичном регионе может усилиться до 17 метров в секунду, однако повторения питерской ситуации не ожидается, заверил метеоролог.

При этом уже в субботу погода вновь вернется к норме, в дневное время суток температура достигнет 21–23 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В воскресенье прогнозируются кратковременные дожди – нормальная погода для мая.

Ранее москвичей предупредили о похолодании перед выходными. 21 мая температура опустится до 16–18 градусов.

Жителей столицы ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями. По данным синоптиков, канун выходных может стать самым холодным днем недели.