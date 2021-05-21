Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Москвичей предупредили о дачных заторах и дожде в вечерний час пик.

"Чтобы не попасть в затор, выезжайте из города до 15 часов или же дождитесь окончания вечернего часа пик/утра субботы", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Плотнее всего будет на Садовом кольце, ТТК, Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Ленинградском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.

Чтобы добраться за город без заторов, следует пользоваться общественным транспортом. Если же выезжать на личном авто, перед поездкой надо проверить его исправность и запас топлива.

Также автомобилистов попросили быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Ранее москвичей предупредили, что не стоит рассчитывать на жаркое начало лета, так как температурный фон будет на 0,5–1 градус ниже нормы на большей части Европейской России. Купальный сезон откроется с опозданием на одну или две недели.

