Евгений Нифантьев наградил школьников Южного округа за добрые дела

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В школах Южного округа прошло награждение победителей конкурса "Эстафета добрых дел", который организовал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Уточняется, что конкурс проводился для того, чтобы дети могли отвлечься от социальных сетей и направить свою интернет-активность в конструктивное русло.

Участникам предложили самим придумать и провести благотворительные акции, направленные на проявление милосердия, гуманности и заботы по отношению к окружающим. О своем проекте ребята должны были рассказать в видеопрезентации, которую нужно было выложить на своей странице в интернете.

"Многие смогли на практике помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, они приобрели социальный опыт, попробовали самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия, сотрудничать со сверстниками и взрослыми", – рассказал Нифантьев.

За призовые места в номинациях "Забота" и "Творчество" боролись 50 тысяч учащихся 25 учебных заведений. Первые три места заняли сразу 60 ребят, которые получили интернет-колонки "Алиса", смартфоны и билеты в парк развлечений и аттракционов "Остров мечты".

Ранее почти половина опрошенных жителей Южного округа столицы поддержала идею члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов в течение следующих 5 лет.