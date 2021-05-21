Столичных водителей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице с 12:00 и до конца дня ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть более осторожными.
"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков ранее рассказал, что в пятницу столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов выше нуля. По его словам, в этот день будет облачная с прояснениями погода. Жителей столицы ожидают кратковременные дожди и порывистый ветер.
Ранее в столичном регионе до вечера пятницы был объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
До этого жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании к выходным. В пятницу, 21 мая, температура воздуха опустится до 16–18 градусов.
Москвичам рассказали, как город пережил дождь, грозу и сильный ветер
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