Главный редактор издательства комиксов Bubble прокомментировал очереди в ЦДМ

Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за нарушения антиковидных правил. Там устроили автограф-сессию актеров фильма "Майор Гром: Чумной доктор", и на эту встречу пришло очень много людей.

Главный редактор издательства комиксов Bubble Роман Котков прокомментировал эту ситуацию. Он рассказал, что ожидалось не более 3 тысяч посетителей.

По его словам, площадка готова принять такое количество людей в течении дня, однако бесконечные толпы собрались уже за несколько часов до открытия дверей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.