Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, как формируется цена на антикоронавирусную вакцину "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минздрава, закупка производится за счет государственных средств.

"Конечно же, COVID-19 вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию – "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки", – рассказал Мурашко.

Министр добавил, что суммарно для вакцинации россиян было закуплено более 30 миллионов доз "Спутника V".

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия с июля может открыться для вакцинного туризма. Детали программы, по словам специалиста, будут представлены до конца июня.