Вакцинация от COVID-19 для работающих в РФ иностранцев станет доступна через 3–4 недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России планируется проведение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 для работающих в РФ иностранцев. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр отметил, что начать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для этой категории населения планируется в ближайшие 3–4 недели.
"Мы планируем, что она (вакцинация для работающих в РФ иностранцев. – Прим. ред.) станет доступной", – подтвердил Мурашко в интервью ТАСС.
Ранее министр сообщал, что идея о вакцинации от коронавируса иностранцев будет распространяться на тех, кто проживает и работает в РФ. По словам Мурашко, иностранным гражданам предложат привиться препаратом "Спутник Лайт".
Накануне Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев. По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Путин заявил, что иностранцы смогут пройти вакцинацию в России
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