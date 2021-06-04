Глава РФПИ заявил, что Россия может открыться для вакцинного туризма с июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия может открыться для вакцинного туризма с июля. Такое заявление в рамках Петербургского международного экономического форума сделал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что все детали концепции вакцинного туризма будут представлены в конце июня.

Также он рассказал, что ВОЗ может одобрить вакцину "Спутник V" в течение пары месяцев.

По словам Дмитриева, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в рамках исследований российского препарата не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

При этом сообщалось, что время регистрации препарата зависит от EMA.

Ранее стало известно, что вакцинированных граждан могут освободить от тестов при поездках внутри ЕС. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.