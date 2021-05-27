РФПИ и ЮНИСЕФ договорились о поставках вакцины "Спутник V"

17:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ЮНИСЕФ подписали соглашение о поставках антикоронавирусной вакцины "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.
"РФПИ и Детский фонд ООН (United Nations International Childrens Emergency Fund, UNICEF) объявляют о подписании соглашения для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для вакцинации 110 миллионов человек", – заявили в организации.
На данный момент соглашение ожидает одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая должна внести препарат в список средств, рекомендованных для закупки в случае чрезвычайных ситуаций. Соответствующую заявку РФПИ направил в октябре 2020 года.
Как заявили в фонде, соглашение с ЮНИСЕФ позволит расширить доступ и удовлетворить спрос на вакцины по всему миру.
"РФПИ ожидает успешного завершения процесса переквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для ЮНИСЕФ и внести вклад в спасение миллионов жизней", – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Российская организация также ведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI). Препарат "Спутник V" может быть включен в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX.
В начале мая РФПИ объявил, что применение российской вакцины против коронавируса позволило победить пандемию в Сан-Марино. В этой стране уже готовы организовывать вакцинный туризм с препаратом "Спутник V".
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