Применение вакцины "Спутник V" одобрено в Эквадоре

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Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Эквадоре. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Эквадор. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что регистрацию проводили по ускоренной процедуре. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

"Одобрение "Спутника V" регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности", – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее власти Баварии подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" при ее регистрации в ЕС.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.