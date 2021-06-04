Глава РФПИ заявил, что ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение пары месяцев

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Россия ожидает, что ВОЗ одобрит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев. Такое заявление сделал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"ВОЗ – мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа – пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", – цитирует Дмитриева РИА Новости.

Ранее он сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в рамках исследований российского препарата против коронавируса "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Время регистрации препарата зависит от EMA.

