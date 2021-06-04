Участникам испытаний "Спутника V" планируют открыть данные исследования к середине июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве к середине июля планируют раскрыть 99% участников пострегистрационного клинического исследования вакцины против коронавируса "Спутник V", кто получил сам препарат, а кто – плацебо, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постепенно завершаем процесс расслепления участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем расслепить 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники. Тех, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, мы приглашаем прийти за сертификатом о вакцинации", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, получившие плацебо могут записаться на вакцинацию.

В материале говорится, что вакцинация в рамках пострегистрационного клинического исследования препарата началась в столице 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле. Согласно правилам, этот процесс должен начинаться спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины. Результат сообщается добровольцам по телефону в течение двух недель.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил о получении данных по безопасности вакцины "Спутник V" для беременных. Сейчас вносятся изменения в инструкцию по применению препарата. Он также коснулся вопроса клинических испытаний вакцины. По его словам, протоколы исследования уже готовы. У детей испытание препарата займет до четырех месяцев, у беременных женщин, возможно, меньше, пояснил Мурашко.

Ранее в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.