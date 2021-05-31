Вакцинированных граждан могут освободить от тестов при поездках внутри ЕС

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Вакцинированные граждане должны быть освобождены от тестов и карантина при поездках внутри ЕС. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", – цитирует представителя Еврокомиссии ТАСС.
Он добавил, что входящие в Европейский союз страны могут запрашивать сертификаты о вакцинации у желающих посетить концерты и другие массовые мероприятия.
Ранее сообщалось, что Евросоюз расширяет список стран, в которые разрешен въезд вакцинированным гражданам. Речь идет только о тех, кто привит препаратами, одобренным в ЕС.
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