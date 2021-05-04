В Совфеде оценили идею пропуска в ЕС вакцинированных

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин прокомментировал предложение Еврокомиссии пускать на территорию Евросоюза лишь тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от коронавируса.
Сенатор назвал меру дополнительными ограничениями, за которыми просматривается вовсе не забота о своих гражданах. В противном случае в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V, считает он.
По словам Башкина, это все того же поля ягоды, что и санкционная политика. При этом он выразил мнение, что разумные страны не пойдут на это предложение, передает РИА Новости.
Еврокомиссия ранее рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными европейским регулятором или ВОЗ.
Помощник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао сообщила, что оценка "Спутника V" экспертами может быть произведена в конце июня или июле.
Эксперты ВОЗ дадут оценку вакцины "Спутник V" к середине лета
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