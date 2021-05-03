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Общество

18:29

Оценка экспертами ВОЗ вакцины "Спутник V" может быть проведена летом

за рубежом медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Оценка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может быть произведена в конце июня или июле. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

По ее словам, специалисты изучат соответствующую "производственную и клиническую практику" в России.

"Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей производственной и производственной практике, эта вакцина может быть затем быть оценена технической экспертной группой. Мы ожидаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле", – приводит ТАСС слова Симао.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым выразил заинтересованность организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В МИД РФ отметили, что Гебрейсус высоко оценил вклад Российской стороны в сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая борьбу с пандемией COVID-19.

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