Глава ВОЗ выразил заинтересованность в широком использовании вакцины "Спутник V"

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым выразил заинтересованность организации в широком использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ отметили, что Гебрейсус высоко оценил вклад Российской стороны в сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая борьбу с пандемией COVID-19.

"Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины "Спутник V" и других ответственных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что вакциной "Спутник V" привито уже около 10–11 миллионов человек. Если при счете вакцинированных пациентов учитывать и зарубежные страны, то количество может оказаться значительно больше.

Кроме того, в ходе исследований было зафиксировано, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.

По словам специалистов, результаты анализа в очередной раз подтверждают эффективность препарата.