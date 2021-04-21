Вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае

Фото: РИА Новости/пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Вакцину против COVID-19 "Спутник Лайт" могут зарегистрировать в мае. К концу 2021 года планируется производить свыше 30 миллионов доз в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Он отметил, что от РФ никогда не звучало негатива в адрес иностранных вакцин, а международное сопротивление российским вакцинам является политическим.

"Мы исходим из того, что в мае месяце, может быть, даже раньше. Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 миллионов доз в месяц", – сказал Мантуров.

Ранее Александр Гинцбург отметил, что "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.