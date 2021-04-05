Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву – необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию", – рассказала она.
Заммэра добавила, что исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Помимо этого, в городе проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от COVID-19. К концу лета в городе могут начаться клинические исследования этого препарата.
Вакцина уже прошла начальные этапы испытаний. Организм переносит препарат как обычную прививку. Он не содержит самого коронавируса, поэтому заболеть им или заразить окружающих невозможно.
В исследовании применяют все цифровые наработки, которые хорошо себя зарекомендовали при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.
22 марта стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В настоящее время препарат находится на стадии регистрации. Он представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.
По словам Гинцбурга, "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".
"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.
Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: