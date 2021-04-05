Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершился набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву – необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию", – рассказала она.

Заммэра добавила, что исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Помимо этого, в городе проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от COVID-19. К концу лета в городе могут начаться клинические исследования этого препарата.

Вакцина уже прошла начальные этапы испытаний. Организм переносит препарат как обычную прививку. Он не содержит самого коронавируса, поэтому заболеть им или заразить окружающих невозможно.

В исследовании применяют все цифровые наработки, которые хорошо себя зарекомендовали при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

22 марта стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В настоящее время препарат находится на стадии регистрации. Он представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

По словам Гинцбурга, "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.