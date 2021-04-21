Россияне стали меньше беспокоиться из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Опасения россиян по поводу поездок в общественном транспорте, проживании в отелях, посещения парков и ресторанов сократились более чем в два раза. Об этом говорится в докладе исследовательского холдинга "Ромир" и консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
"По сравнению с началом пандемии россияне стали намного меньше беспокоиться о событиях, связанных с новой реальностью", – указывается в исследовании. Походов в салоны и тренажерные залы по-прежнему боятся 13% опрошенных.
Наибольшее беспокойство вызывают зарубежные поездки (31%) и авиаперелеты внутри страны (23%). На третьем месте в рейтинге опасений – поездки в автобусе, метро или поездом местного сообщения, цитирует исследование ТАСС.
При этом наблюдается постепенное восстановление спроса на междугородние путешествия, причем в регионах этот показатель растет быстрее, чем в Москве. Около 44% считают, что наихудший период эпидемии миновал, продолжают работать из дома 19%.
Почти в два раза сократилось число россиян, которые считают, что экономическая ситуация ухудшится в течение года (34%). Отмечается, что россияне больше не отказываются от ресторанов, кинотеатров и других развлечений, но они сократили свои затраты.
Повседневные покупки сократили 20% опрошенных, около 83% респондентов планируют оставить траты на том же уровне или же увеличить их. Самый больший рост затрат наблюдается в категориях, связанных со здоровьем и пребыванием дома.
В то же время эксперты прогнозируют резкое увеличение цен на ряд продовольственных товаров (свежие продукты, бакалея) и обувь. Однако ожидается, что траты россиян в монобрендовых магазинах и ТЦ значительно уменьшатся.
Кроме того, аналитики отметили, что спустя год после начала пандемии более 50% россиян в возрасте от 26 до 35 лет стали намного чаще покупать товары на онлайн-площадках. Электронная торговля и магазины у дома лидируют среди прочих каналов.
Ранее больше половины россиян (56%) заявили, что планируют провести майские праздники дома, еще 34% собираются поехать на дачу. Путешествовать по России собираются 13% респондентов, при этом популярными направлениями являются Крым и черноморское побережье.
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