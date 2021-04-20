Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:49

В ЕС заявили о поступлении "Спутника V" не раньше конца года

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что вакцина "Спутник V" при одобрении регулятором может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года.

В интервью газете Le Figaro он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно изучить российскую вакцину в ближайшие недели.

При этом, по утверждению Бретон, в досье "Спутника V" "не хватает данных, поэтому процесс оценки может занять больше времени".

Кроме того, необходимо будет найти производственные мощности, указал еврокомиссар. Он добавил, что РФ ищет индустриальных партнеров в Европе.

Бретон заявил, что "к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70 процентов взрослого населения".

В настоящий момент в вакцинный портфель ЕС включены четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее Бретон заявил, что Евросоюзу хватит уже зарегистрированных вакцин, чтобы добиться коллективного иммунитета летом.

В РФПИ опубликовали свидетельство заявки на регистрацию вакцины в ЕС

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать