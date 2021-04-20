В ЕС заявили о поступлении "Спутника V" не раньше конца года

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Еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что вакцина "Спутник V" при одобрении регулятором может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года.

В интервью газете Le Figaro он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно изучить российскую вакцину в ближайшие недели.

При этом, по утверждению Бретон, в досье "Спутника V" "не хватает данных, поэтому процесс оценки может занять больше времени".

Кроме того, необходимо будет найти производственные мощности, указал еврокомиссар. Он добавил, что РФ ищет индустриальных партнеров в Европе.

Бретон заявил, что "к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70 процентов взрослого населения".

В настоящий момент в вакцинный портфель ЕС включены четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее Бретон заявил, что Евросоюзу хватит уже зарегистрированных вакцин, чтобы добиться коллективного иммунитета летом.