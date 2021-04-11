Еврокомиссар заявил о приходе "Спутника V" в ЕС "слишком поздно"

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Куратор политики вакцинации в Еврокомиссии (ЕК) Тьерри Бретон заявил, что даже в случае одобрения регулятором российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС поздно.

В интервью изданию Spiegel выразил убеждение, что в конце концов Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст "Спутнику V" верную оценку.

При это он указал, что возможное одобрение ничего не значит, поскольку потребуется много месяцев, прежде чем производство вакцины в Европе будет создано.

"Для нашей цели – вакцинировать по возможности всех европейцев летом – "Спутник V" просто-напросто придет слишком поздно", – подчеркнул Бретон.

По его словам, Евросоюзу хватит уже зарегистрированных вакцин, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.

Вице-премьер Словакии Игор Матович ранее заявил, что "Спутник V" имеет высокопоставленных врагов и используется как инструмент гибридной войны.