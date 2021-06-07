В России выявили 9 429 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 9 429 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировано 3 266 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 854, в Московской области – 787, в Нижегородской области – 158, в Ростовской области – 156.

Всего в РФ зарегистрировано 5 135 866 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах – по 0%, в Республике Тыва этот показатель составляет 0,03%.

За последние сутки от COVID-19 умерли 330 человек, за весь период пандемии в стране скончались 124 117 человек.

Выздоровели за минувшие 24 часа 6 756 пациентов, всего в РФ коронавирусом переболели 4 743 202 человека.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией. Вместе с тем число привитых граждан специалист оценил как неплохое.