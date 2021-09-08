"Жизнь в большом городе": шум в городе

Сергей Собянин предложил ввести штраф для автомобилистов, которые умышленно нарушают тишину, то есть включают на всю музыку в машине или ездят без глушителя. Москвичи устали просыпаться по ночам от меломанов и вздрагивать от проезжающих мимо громких авто. А ведь шума в городе и без них хватает.

Что же такое шумовое загрязнение, насколько оно опасно для жителей столицы? И можно ли найти в мегаполисе тихий уголок? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".