В Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Минздрав России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата", – уточнил Кузнецов.
Он напомнил, что на данный момент в России уже зарегистрированы два препарата от Центра имени Гамалеи: двухкомпонентный "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и однокомпонентный "Спутник Лайт".
Помощник министра подчеркнул, что в случае регистрации препарата вакцинация будет добровольной, а проводить ее смогут исключительно с согласия родителей или законных представителей подростка.
Ранее главный внештатный педиатр министерства здравоохранения РФ Александр Баранов предложил сделать вакцинацию от коронавируса для детей обязательной. По мнению специалиста, процветание антивакцинального лобби наносит вред охране здоровья юного поколения.
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