Саркози приговорили к 1 году тюрьмы по делу о незаконном финансировании

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Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к 1 году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Сам политик на оглашении приговора не присутствовал, сообщает телеканал BFM.

Саркози будет отбывать этот срок вне тюрьмы под электронным наблюдением. При этом прокуратура требовала для Саркози полгода тюрьмы и наложение штрафа в размере 3 750 евро.

Ранее стало известно, что бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги.

Адвокат политика Тьерри Эрзог намерен опротестовать приговор.