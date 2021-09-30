Экс-президента Франции признали виновным в превышении расходов на избирательную кампанию

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Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Парижский исправительный суд вынес приговор в отсутствие политика – тот не явился на заключительное заседание. Уточняется, что на кампанию он потратил 42 миллиона евро вместо положенных 22 миллионов.

"Он продолжал проводить собрания, разрешал новые льготы, брал на себя расходы и добровольно отказывался в качестве кандидата осуществлять контроль за расходами", – приводит телеканал слова представителя суда.

Наказание для Саркози пока не определено, судья продолжает зачитывать приговор.

В октябре 2020 года Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступном сообществе. Политика подозревали в том, что его президентская кампания финансировалась за счет Ливии. Аналогичные обвинения в адрес Саркози выдвигали и ранее, в 2018 году.

По данному делу прокуратура попросила приговорить политика к 6 месяцам тюрьмы, а также выписать ему штраф в размере 3 750 евро.

