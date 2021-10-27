В Российском историческом обществе назвали грабежом решение Амстердама о скифском золоте

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В Российском историческом обществе назвали грабежом решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота, которая раньше принадлежала музеям Крыма.
По словам председателя правления РИО Константина Могилевского, в данном случае нарушен международный, всеми признанный принцип неделимости музейных фондов.
"Это никакое не украинское золото, это скифское золото, которое хранилось много лет в крымских музеях, туда оно и должно быть возвращено, и туда, я уверен, рано или поздно оно вернется", – приводит его слова ТАСС.
Могилевский также добавил, что данное решение, по его мнению, является неправосудным. Он отметил, что пока окончательное решение о судьбе экспонатов не принято, предстоит апелляция и дальнейшие разбирательства.
"И мы будем делать все, чтобы предметы, которые принадлежат крымским музеям, были возвращены", – сказал Могилевский.
26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины".
Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.
Суд в Амстердаме признал скифское золото из крымских музеев собственностью Украины
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