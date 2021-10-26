Минкультуры РФ поддержало музеи Крыма в стремлении вернуть скифское золото

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В министерстве культуры России поддержали крымские музеи, стремящиеся вернуть коллекцию скифского золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы – это общеизвестное профессиональное правило", – говорится в сообщении.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

Экспонаты представили Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".

После завершения выставки в сентябре того же года часть экспонатов вернули на Украину. По остальной коллекции голландская сторона решила дождаться решения суда.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины".