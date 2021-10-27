В Кремле проанализируют судебные перспективы по скифскому золоту

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Россия тщательно проанализирует судебные перспективы по делу о скифском золоте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", – сказал он.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины".

В Российском историческом обществе назвали грабежом данное решение суда. По словам председателя правления РИО Константина Могилевского, в данном случае нарушен международный, всеми признанный принцип неделимости музейных фондов.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до присоединения Крыма к России.