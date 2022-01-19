Песков прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", – приводит его слова ТАСС.



Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что крымские музейщики обжалуют решение апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года о передаче скифского золота Украине.

Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

По факту хищения коллекции скифского золота Следственный комитет России начал доследственную проверку.