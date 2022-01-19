Песков прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Кремле следят за ситуацией со скифским золотом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Следим, считаем, что это золото должно быть в Крыму", – приводит его слова ТАСС.
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что крымские музейщики обжалуют решение апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года о передаче скифского золота Украине.
Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.
По факту хищения коллекции скифского золота Следственный комитет России начал доследственную проверку.
Амстердам отказался возвращать золотые музейные экспонаты в Крым
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