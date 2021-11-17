В Крыму обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине

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Крымские музейщики обжалуют решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина РИА Новости.
"Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля", – сказала Умрихина.
Также она уточнила, что нидерландская сторона пока не передала на руки крымским музейщикам принятое судебное решение.
26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия" этой страны.
Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.
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