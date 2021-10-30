Глава Крыма Аксенов спрогнозировал судьбу скифского золота на Украине

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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что если коллекция скифского золота будет передана Украине, то для общественности артефакты будут утеряны и окажутся в частной коллекции. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

"Я думаю, что концов мы больше не найдем. Почти все руководители Украины занимались здесь поиском артефактов с помощью черных археологов. Соответственно, все это в частной коллекции дома у Зеленского окажется", – отметил он.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия" этой страны.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.