Адвокат рассказал о перспективах России в борьбе за скифское золото

Апелляционный суд Амстердама постановил передать музейную коллекцию скифского золота Украине, а не Крыму. Судебные тяжбы по вопросу принадлежности экспонатов длятся не первый год. Российская сторона собирается обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов. Вместе с тем в СК РФ заявили о намерении разобраться в ситуации вокруг скифского золота. Рассказываем, каковы шансы у России вернуть себе музейную коллекцию.



Борьба за золото скифов

Фото: AP Photo/Peter Dejong

В 2013 году четыре крымских музея направили коллекцию скифского золота из порядка двух тысяч артефактов на выставку "Крым – золотой остров в Черном море" в Германию. В 2014 году ее перевезли в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. В том же году произошло воссоединение Крыма с Россией. Спустя месяц после референдума Украина, не признавшая его итоги, заявила права на предметы искусства.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть коллекцию золота украинской стороне. Решение обосновали тем, что Крым не суверенная страна, поэтому не может претендовать на золото как на статус культурного наследия. Крымские музеи в 2017 году обжаловали решение. Процесс рассмотрения апелляции начался в 2019 году и затянулся вплоть до 2021 года.

Наконец 26 октября апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото украинской стороне. "Хотя объекты происходят из Крыма... Они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году", – пояснила председательствующая судья.

По ее словам, соответствующее решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов. В свою очередь, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что российская сторона именно так и планирует поступить. В министерстве культуры России поддержали музеи Крыма в стремлении вернуть коллекцию скифского золота.





Татьяна Умрихина директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Мы готовы обжаловать решение и идти до конца. Когда-то же разум должен возобладать. Это же страшный мировой прецедент – передел культурного наследия. Это ни к чему хорошему не приведет в мире.

По словам адвоката российских музеев Роба Мейера, скифское золото останется в Нидерландах еще как минимум на три месяца. При этом слушания в вышестоящей инстанции могут продлиться около года. Все это время коллекция будет храниться в этой стране. Мейер добавил, что после решения Верховного суда Нидерландов артефакты останутся у той стороны, в чью пользу его примут.

"Теоретически можно пойти в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, но это не изменит исход, речь будет, так сказать, о компенсации убытков", – пояснил адвокат.

Вместе с тем глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку после решения апелляционного суда Амстердама. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.



Фото: AP Photo/Peter Dejong

Реакция общественности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение апелляционного суда Амстердама. По его словам, российская сторона проанализирует дальнейшие перспективы дела по возвращению артефактов.

"Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса", – отметил Песков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама несправедливым. По его словам, МИД и российские власти делают все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой, однако удастся ли это – покажет только время.





Сергей Аксенов глава Республики Крым Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват.

В свою очередь, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, чем можно заполнить пустые витрины коллекции скифского золота на полуострове.

"Крымская коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан. Поэтому логично на каждую пустую витрину, где могли бы экспонироваться наши артефакты, в музеях Керчи, Симферополя или Бахчисарая положить табличку: "Украдено Украиной в Амстердаме", – подчеркнул он.

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила Москве 24, что суд Амстердама лишил крымчан исторического культурного наследия.





Ольга Ковитиди сенатор от Крыма В суде Амстердама грубо нарушен важнейший принцип международного права о том, что музейные коллекции неотчуждаемы.

В Российском историческом обществе (РИО) судебное решение назвали грабежом. По словам председателя правления РИО Константина Могилевского, в данном случае нарушен международный, всеми признанный принцип неделимости музейных фондов.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое. "Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры – за результат. Мы всегда возвращаем свое", – написал он в Twitter.

По словам Зеленского, сначала Украина вернет скифское золото, а затем и Крым.