В Крыму призвали возбудить уголовное дело из-за хищения коллекции скифского золота

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Уголовное дело следует возбудить по факту хищения крымской коллекции скифского золота, а музеи полуострова признать потерпевшими. Об этом рассказал замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, данная ситуация подпадает под несколько статей Уголовного кодекса. В частности, "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой" и "Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей".

"Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов", – приводит слова Молохова РИА Новости.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота в Крым.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия" этой страны.

Коллекция скифского золота в количестве примерно 2 тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.