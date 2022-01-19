В России начали доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота

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Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма, рассказал заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что крымские музейщики обжалуют решение апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года о передаче скифского золота Украине. Она добавила, что нидерландская сторона пока не передала на руки музейщикам в Крыму принятое судебное решение.

Коллекция скифского золота в количестве примерно двух тысяч артефактов была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.