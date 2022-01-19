Глава СК поручил доложить о ходе проверки по факту невозвращения в Крым скифского золота

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения скифского золота музеям Крыма, сообщает РИА Новости.

Также Бастрыкин поручил следствию оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее он поручил досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которую незадолго до переворота на Украине в 2014 году вывезли в Амстердам на выставку "Крым – золото и секреты Черного моря".

Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что крымские музейщики обжалуют решение апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года о передаче скифского золота Украине.

Коллекция скифского золота, в которую вошли около двух тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это произошло до вхождения Крыма в состав России.

