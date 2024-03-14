Европарламент поддержал требование Румынии вернуть золото из РФ

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Европарламент поддержал требование Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годах румынского золота и исторических архивов. Об этом пишет ТАСС.

Однако данный вопрос планируют поднять тогда, когда "региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами". Депутаты признали, что часть ценностей были возвращены стране в 1935 и 1956 годах.

Уточняется, что существует якобы 91,5 тонны чистого золота, которое не было возвращено. Европейские чиновники утверждают, что Москва якобы отказывается вернуть переданные ценности.

Ранее стало известно, что Нидерланды отдали коллекцию скифского золота Украине. Процесс таможенного оформления ценностей осуществлялся уже в Киеве. Теперь артефакты будут находиться в музее в Киево-Печерской лавре.

После выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проводилась с февраля по август в 2014 году в Амстердаме, когда Крым еще не был частью РФ, коллекцию частично выслали на Украину, а остальную часть Нидерланды оставили у себя до оглашения решения суда.

После крымские музеи потребовали от Нидерландов вернуть коллекцию, так как смысла в передаче золота Украине нет – артефакты являются частью республики. В июне суд постановил направить все скифское золото на Украину.



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