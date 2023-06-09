В МИД РФ заявили, что решение суда по скифскому золоту не останется без ответа

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Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Она назвала ангажированным решение суда о передаче части наследия Крыма Украине.

"Скифское золото является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена", – отметила Захарова.

Ранее нидерландский суд принял решение о передаче скифского золота Украине, тем самым отклонив кассационную жалобу крымских музеев. Также известно, что апелляционный суд Амстердама в октябре 2021 года постановил, что коллекция должна быть передана Украине.

Коллекция скифского золота из двух тысяч артефактов вывозилась из четырех музеев Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Тогда Крым еще не был частью России.

После выставки часть коллекции была отправлена на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в стране до оглашения решения суда.

Музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров, объяснив, что смысла в передаче золота Киеву нет, а артефакты являются частью Крыма, в связи с чем должны находиться именно там.



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