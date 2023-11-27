27 ноября, 13:40Культура
В Киев привезли скифское золото
Фото: телеграм-канал "Державна митна служба України"
В Киев привезли скифское золото, в настоящее время происходит процесс его таможенного оформления. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной таможенной службы Украины.
"Прямо сейчас грузовик с 2 694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием "скифское золото", въехал на территорию Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.
Там в сокровищнице украинского национального музея таможенники осуществят идентификацию изделий.
Коллекция скифского золота состоит из более чем двух тысяч предметов, они использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Мероприятие проходило с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме, когда Крым еще не был частью России.
После выставки часть коллекции отправили на Украину. Другую часть Нидерланды оставили в государстве до оглашения решения суда.
Впоследствии музеи Крыма обратились к Нидерландам с просьбой вернуть коллекцию на полуостров. Культурные учреждения заявили, что смысла в передаче золота Украине нет – артефакты являются частью республики.
В итоге нидерландский суд решил передать скифское золото Киеву.
Комментируя ситуацию, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой указал, что подобное решение было принято под давлением, в связи с чем является политически ничтожным.
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